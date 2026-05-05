Questions du cœur avec le père Irénée Gribov : « Peut-on connaître un Dieu inconnaissable ? »

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Questions du cœur avec le père Irénée Gribov : « Peut-on connaître un Dieu inconnaissable ? »

Peut-on vraiment connaître Dieu ? S’il est infini, au-delà de toute pensée, toute parole à son sujet n’est-elle qu’une opinion ? Dans ce nouvel épisode des « Questions du cœur », nous découvrons que Dieu demeure inconnaissable dans son essence, mais qu’il se laisse rencontrer dans la relation. Avec saint Grégoire de Nazianze, Évagre le Pontique et saint Isaac le Syrien, une méditation sur la prière, le silence et la voie apophatique. Car le vrai danger n’est pas de ne pas comprendre Dieu : c’est de croire que nous l’avons compris. Que le cœur continue.

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