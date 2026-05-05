RCF Aix-Marseille : Les apocryphes chrétiens – Un regard sur le Christ

Les apocryphes offrent un regard complémentaire sur le Christ, sa naissance, sa passion et sa résurrection. Ces textes, rédigés dès le IIᵉ siècle, insistent sur la divinité et la pureté du Fils de Dieu.

Le Protévangile de Jacques décrit une naissance lumineuse dans la grotte de Bethléem, tandis que d’autres écrits relatent une enfance miraculeuse où Jésus parle et agit comme un être céleste.

Les Actes de Pilate et l’Évangile de Pierre développent des visions grandioses de la Passion et de la Résurrection, illustrant la puissance cosmique du Sauveur. La lettre des Apôtres montre le doute puis la foi retrouvée des disciples devant le Ressuscité.

Enfin, plusieurs textes placent Marie, et non Marie Madeleine, comme premier témoin de la Résurrection. Ces récits révèlent la contemplation émerveillée du mystère de l’Incarnation, où l’humain et le divin se rejoignent