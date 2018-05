Selon les informations exclusives de l’agence grecque Romfea.gr, l’Église orthodoxe de Pologne a exprimé son opposition à la situation en Ukraine. Le Saint-Synode de l’Église de Pologne a traité, lors de ses travaux, de la lettre du métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Mgr Onuphre, qui a décrit la situation dans le pays et la position de son Église relativement à l’autocéphalie. « Pour ce qui concerne la lettre de S.B. le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Mgr Onuphre, qui nous informe sur la situation actuelle de l’Église orthodoxe en Ukraine, nous exprimons la position claire de l’Église autocéphale de Pologne, à savoir que la vie ecclésiale de l’Église orthodoxe canonique doit être fondée sur les principes de la dogmatique, c’est-à-dire les saints canons de l’Église orthodoxe. La transgression de ce principe apporte le chaos dans la vie de l’Église », est-il mentionné dans la décision du Saint-Synode de l’Église de Pologne. Dans un autre passage de la lettre, le Saint-Synode souligne que « l’autocéphalie ne peut être donnée qu’à une Église existant dans le pays. Il existe en Ukraine certains groupes schismatiques, qui avant tout doivent se repentir et revenir au sein de l’Église canonique. C’est seulement alors que nous pouvons discuter de l’octroi de l’autocéphalie ». Les hiérarques de l’Église de Pologne soulignent : « Le Saint-Synode des évêques de l’Église orthodoxe de Pologne professe en premier lieu l’observation de l’ordre canonique dans la vie de l’Église. L’Église-Mère peut octroyer l’autocéphalie en accord avec l’opinion des Églises orthodoxes locales, et seulement après confirmation de la part de tous les primats des Églises locales ». Le Saint-Synode mentionne encore le problème de la division de l’Église, soulignant que « les solutions irréfléchies et précipitées pour l’autocéphalie en Ukraine, peuvent provoquer d’autres divisions. Dans les questions dogmatico-canoniques, on ne doit pas être guidé par des opportunités politiques ».

Source (dont photographie) : Romfea