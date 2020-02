L’Église orthodoxe des Terres tchèques et de Slovaquie canonise les nouveaux martyrs, qui seront célébrés le 8 février

Le site officiel de cette Église nous informe que les nouveaux saints étaient des compagnons du très vénérable hiéromartyr S. Gorazd (Pavlik) : les pères Vladimír Petřek et Venceslas Čikl, ainsi que Ján Sonnevend, Venceslas Ornest et Karel Louda et leurs familles, qui ont donné leurs vies pour la gloire du Christ et de la sainte Orthodoxie, pendant la période de la « Heydrichiade », d’une sévère répression par les occupants nazis du protectorat de Bohême-Moravie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Saint Gorazd a été canonisé par l’Église serbe en 1961 et par l’Église des Terres tchèques et de Slovaquie en 1987. La canonisation des nouveaux martyrs a été solennellement célébrée le samedi 8 février en la Cathédrale des saints Cyrille et Méthode à Prague.



Tropaire, ton 4 :

Chantons un hymne de louange au Christ notre Dieu, glorifié dans Ses saints, Venceslas, Vladimir, Jean, et les autres fidèles de leur peuple qui n’ont pas craint la tyrannie de l’ennemi mais, dans l’espérance de la vie, ont transmis leurs âmes entre les mains du Père ; par leurs prières, ô Christ Dieu, affermis la foi orthodoxe dans nos terres, fais de nous tous les habitants de Ton royaume, et accorde à nos âmes la grande miséricorde.

Kondakion, ton 4 :

Dans les temps difficiles et les ténèbres dominantes, vous confessâtes le Christ qui accorde la lumière, comme donateur de vie, et par une mort infamante vous avez été rendus dignes de la joie éternelle avec votre évêque Gorazd, ô saints nouveaux martyrs tchèques, louange et splendeur de notre terre.

