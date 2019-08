Même si son image publique pose problème, l’Église orthodoxe est néanmoins l’institution dans laquelle les Bulgares ont le plus confiance, selon un sondage du centre d’études sociales et politiques Gallup international dédié au 30ème anniversaire des changements démocratiques en Bulgarie, lorsque le chef du parti communiste Todor Jivkov s’est retiré après avoir exercé le pouvoir pendant 30 ans. Comparée aux autres institutions du pays, l’Église bénéficie d’un niveau de confiance relativement élevé. Depuis l’élection du patriarche Néophyte en 2013, l’Église a constamment gagné la confiance de 40 à 50% de la population. Cette confiance avait brièvement diminué avant en raison de différents scandales impliquant le clergé. Toutefois, la population associe l’Église à un certain nombre de problèmes, tels que les relations d’affaires, la vie supposée luxueuse du clergé, un manque de proximité avec la vie quotidienne des gens, le rôle diminuant de la religion dans la société moderne, la collaboration passée du clergé avec la sécurité d’État, etc. En outre, l’activité des sectes, le rôle du gouvernement athée dans le passé récent, le manque de clergé bien préparé à sa tâche, le manque de respect suffisant par des membres actifs de la société et d’autres facteurs ont un impact négatif sur l’image de l’Église. En outre, tandis que l’orthodoxie est la religion majoritaire en Bulgarie, selon le recensement de 2011, cette majorité est réduite (59.5%), tandis que 9.3% se considèrent non religieux, 7.9% sont musulmans et 21.8% ne se prononcent pas. Malgré tout cela, l’Église reste l’institution la plus fiable aux yeux des Bulgares, dont 46% blâment le gouvernement pour la plupart de leurs problèmes. Le sondage a été mené en Bulgarie du 2 au 9 août 2019 auprès de 839 personnes âgées de 18 ans au moins. Selon un sondage de 2017 de l’institut « Open Society » de Sofia, 55% avaient confiance dans l’Église, tandis que 30% déclaraient ne pas lui faire confiance.

Source (photographie : cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky à Sofia) : Orthodox Christianity