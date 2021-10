L’Église orthodoxe russe annonce une nouvelle rencontre du pape François et du patriarche Cyrille

Saint hiéromartyr Grégoire, illuminateur de la Grande Arménie (vers 335) ; saints Victor et Ours, martyrs à Soleure en Suisse (IIIème s.) ; saintes Ripsime, Gaïenne et leurs compagnes, vierges, martyres en

