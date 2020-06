L’Église orthodoxe russe confirme la réception de la lettre du patriarche de Constantinople au sujet de la pratique de la Communion dans les circonstances de l’épidémie

L’Église orthodoxe russe a reçu la lettre du patriarche de Constantinople Bartholomée concernant la pratique de la communion dans le cadre des limitations sanitaires, mais il n’y est pas question de « réunions » des chefs des Églises orthodoxes locales du monde. C’est ce qu’a déclaré à l’agence russe RIA Novosti le vice-président du Département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, l’archiprêtre Nicolas Balachov. Précédemment, après la rencontre inter-orthodoxe du 26 février convoquée sur l’initiative du patriarche de Jérusalem Théophile, une source ecclésiastique avait communiqué à la même agence que le patriarche Bartholomée prévoyait de réaliser une rencontre inter-orthodoxe similaire à celle d’Amman et d’y inviter les primats de toutes les Églises orthodoxes, dont le patriarche de Moscou Cyrille et le chef de la « nouvelle Église » non canonique d’Ukraine, le métropolite Épiphane (Doumenko). Cette semaine a été publiée la lettre du patriarche Bartholomée, envoyée aux chefs des Églises locales, laquelle propose de discuter « le problème le plus important » de la communion à l’époque de la pandémie du coronavirus. Le patriarche de Constantinople écrit que dans les circonstances actuelles, il souhaiterait « écouter l’opinion fraternelle et les pensées » des Églises, afin que celles-ci « … cheminent communément dans l’approche pastorale des controverses sur le mode établi de la distribution de la divine Eucharistie ». « S’il est question de la proposition de convocation d’une réunion… cette information ne me paraît pas plausible. Mais une lettre sur les questions de la pratique de la Communion dans le cadre des restrictions sanitaires a réellement été reçue, toutefois, il n’y est pas question de réunions », a déclaré l’archiprêtre Nicolas Balachov. Selon celui-ci, « en général, bien sûr, les contacts entre les Primats des Églises orthodoxes locales, en particulier pour discuter des actions à prendre dans les conditions d’une menace générale de pandémie, pour échanger les expériences, est importante et utile ». Récemment a été reçue à Moscou la lettre du patriarche de Roumanie Daniel, qui était également intéressé par la position de l’Église russe sur la question de la communion dans les circonstances de la pandémie, et une réponse détaillée a été envoyée à Bucarest, avec la description de la pratique (adoptée en Russie, ndt). Au mois d’avril, les questions de l’activité pastorale et liturgique des Églises en période de pandémie a été discutée au téléphone entre le patriarche de Moscou Cyrille et le patriarche de Serbie Irénée ainsi que le primat de l’Église orthodoxe en Amérique, le métropolite Tikhon. « Nous étudions attentivement la pratique des autres Églises locales, dont les primats, à leur tour, manifestent un intérêt fraternel aux décisions que prend le Patriarcat de Moscou dans les conditions des restrictions dues à la quarantaine » a poursuivi le père Nicolas. « Pour ce qui concerne le patriarche de Constantinople Bartholomée, vous êtes bien au fait, y compris par la correspondance, des tristes raisons qui ont mené à la suspension par l’Église orthodoxe russe de la communion ecclésiale avec celui-ci, et à la perte de facto par le Patriarcat de Constantinople de son ancienne importance en tant que centre de coordination de l’unité du monde orthodoxe », a souligné le représentant du Patriarcat de Moscou. Au demeurant, a-t-il ajouté, « il n’y a aucun secret » quant à la position de l’Église orthodoxe russe sur le mode de distribution de la Communion. Elle est reflétée dans les « Instructions aux recteurs des paroisses et metochions, aux pères et mères higoumènes des monastères de l’Église orthodoxe russe, relatives à la propagation de l’infection du coronavirus » publiées dans les ressources ecclésiastiques officielles en différentes langues. En outre, en vue des conditions et des exigences particulières du régime de quarantaine ont été élaborées, avec la participation des médecins, et publiées, « les règles pour la célébrations de sacrements et prières à domicile et dans les institutions médicales lors de visites à des personnes se trouvant dans l’isolement en raison du danger de contamination, ou encore infectées par le coronavirus ». « Tous ceux qui le souhaitent peuvent prendre connaissance de ces documents » a conclu l’archiprêtre Nicolas Balachov.

