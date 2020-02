L’Église orthodoxe russe donne son évaluation de « l’Alliance pour les libertés religieuses » fondée aux États-Unis

L’Église orthodoxe russe espère que l’activité de « l’Alliance pour les libertés religieuses » fondée aux États-Unis répondra aux défis fondamentaux auxquels sont affrontés les chrétiens dans le monde. C’est ce qu’a déclaré à l’Agence russe RIA Novosti, le vice-président du Département synodal du Patriarcat de Moscou pour les relations de l’Église avec la société et les medias, Vakhtang Kipchidzé. Auparavant, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo avait annoncé que les Pays baltes, la Géorgie et l’Ukraine avaient rejoint « l’Alliance pour les libertés religieuses » créé par les États-Unis. Le secrétaire d’État avait également précisé que la coalition internationale pour promouvoir la question des libertés religieuses se réunit au niveau des dirigeants nationaux, et que les pays membres ont l’intention de lutter contre les violations de la liberté religieuse. Parmi les membres de l’Alliance, il y a l’Albanie, l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Brésil, la Croatie, l’Estonie, la Grande-Bretagne, la Hongrie, la Gambie, la Grèce, la Géorgie, Israël, le Kosovo, la Colombie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Sénégal, la Slovaquie, la Slovénie, la Tchéquie, le Togo, l’Ukraine. « Nous voudrions croire que l’activité de la nouvelle alliance répondra aux défis fondamentaux des chrétiens dans le monde » a déclaré à V. Kipchidzé à RIA Novosti. À ce sujet, il a rappelé le discours du procureur général des États-Unis William Barr, qui en octobre 2019 avait parlé à l’Université Notre-Dame à South Bend (Indiana). Barr avait alors mentionné les violations des droits des croyants aux États-Unis, par exemple l’obligation pour les employeurs de financer les contraceptifs et les avortements dans les assurances de santé de leurs collaborateurs, ou encore les lois enjoignant les écoles d’État à dispenser des leçons sur la thématique LGBT, ainsi que des faits de restrictions des écoles privées chrétiennes dans les programmes d’éducation de différents États. « Jusqu’à un temps récent, l’activité de l’administration américaine dans le domaine de la liberté religieuse se limitait exclusivement à la défense des droits des minorités religieuses à l’étranger, en premier lieu celles que de nombreux experts considèrent comme des sectes totalitaires. Or, il s’avère que les chrétiens conservateurs sont exposés à des discriminations et des persécutions, même aux États-Unis, ce dont a témoigné le procureur général des États-Unis William Barr » a déclaré Kipchidzé. Celui-ci a mentionné que dans l’Alliance des libertés religieuses étaient entrés des pays dans lesquels il y a des problèmes quant à la défense des droits des chrétiens. Par exemple, l’Ukraine, pays dans lequel, avec le soutien des États-Unis a été créée l’Église orthodoxe d’Ukraine pro-gouvernementale, tandis que les membres de l’Église orthodoxe d’Ukraine canonique est exposée à des persécutions, malgré le fait qu’elle soit l’Église de la majorité. « La situation n’est pas moins complexe en Pologne et en Géorgie, où les autorités, au détriment de la liberté religieuse des catholiques et des orthodoxes, qui constituent la majorité dans ces pays, se voient imposer les soi-disant ‘gay prides’ des minorités sexuelles », résume le représentant de l’Église russe. Selon les informations du site du Département d’État américain Mike Pompeo, dans son allocution du 5 février 2020 pendant le dîner de l’Alliance des libertés religieuses, auquel assistaient les représentants des pays membres, a mentionné son récent séjour en Ukraine, au cours duquel il a rencontré « les dirigeants de l’Église orthodoxe d’Ukraine [celle qui a été déclarée autocéphale par Constantinople, ndt] qui luttent pour pratiquer leur religion librement, sans interférence du gouvernement russe ». La prochaine réunion de l’Alliance des libertés religieuses au niveau des ministères des affaires étrangères aura lieu en juillet 2020 à Varsovie.

Source