L’Église orthodoxe serbe reconnait l’autocéphalie de l’Église orthodoxe macédonienne – l’Archevêché d’Ohrid

À la fin de la liturgie célébrée aujourd’hui en l’église cathédrale Saint-Clément à Skopje, le patriarche serbe Porphypre a annoncé que l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe serbe a répondu à l’unanimité à la demande de l’Église orthodoxe macédonienne – l’Archevêché d’Ohrid, en approuvant et en acceptant son autocéphalie : « Je vous transmets une bonne nouvelle ! L’Église orthodoxe serbe a répondu à l’unanimité aux demandes de l’Église orthodoxe macédonienne – l’Archevêché d’Ohrid, ainsi l’Assemblée des évêques de notre Église bénit, approuve, accepte et reconnaît son autocéphalie. En même temps, l’Assemblée des évêques a chargé le Saint-Synode et le patriarche, ensemble avec Mgr Stéphane et son Saint-Synode, d’élaborer tous les détails techniques et organisationnels. Après quoi, suivra proclamation solennelle par un acte officiel. Ensuite, seront informées selon l’ordre canonique toutes les Églises orthodoxes locales, en les appelant à reconnaître le statut autocéphale de l’Église orthodoxe macédonienne – Archevêché d’Ohrid. Nous sommes sûrs que toutes les Églises orthodoxe locales accueilleront cette nouvelle avec joie et se réjouiront que le Seigneur grandisse ainsi que son Église ».