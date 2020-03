L’Église orthodoxe serbe répond à des propos malveillants à son égard concernant le coronavirus

« Le troisième dimanche du Grand Carême (de la vénération de la Croix), la sainte Liturgie a été célébrée dans toutes les églises de l’Église orthodoxe serbe, tout en respectant toutes les instructions prévues pour la prévention du virus COVID-19 (pas plus de cinq personnes ne sont admises dans l’église, tandis qu’à l’extérieur les fidèles doivent maintenir la distance sociale, etc.). Cependant, des « hôtes » non invités des cercles connus anti-ecclésiaux et anti-serbes sont apparus et il s’en est suivi que leurs propres medias et ceux qui leur sont favorables ont orchestré une campagne calomniatrice contre l’Église orthodoxe serbe. Les citoyens concernés (nous ne pouvons malheureusement dire ‘les messieurs concernés’) nous accusent de donner la Communion aux fidèles du même calice, selon le mode traditionnel qui est en vigueur depuis deux mille ans déjà. Ils déclarent qu’il s’agit d’une violation des instructions obligatoires des autorités de l’État, ce qui constitue un pur mensonge. En effet, l’État ne s’occupe pas, ni ne peut s’occuper, du contenu et du mode de célébration de la sainte Liturgie et des autres offices liturgiques. Il s’agit exclusivement d’une affaire interne ou qui relève de l’autonomie ecclésiastique et de sa législation, que l’État accepte comme valide, légitime et légale dans le domaine du droit public. Au demeurant, nul n’est contraint à communier, on le fait volontairement. Ceux qui ne viennent pas à l’église et qui ne communient pas attendent irraisonnablement et de façon extrêmement malveillante que l’Église elle-même refuse à ses fidèles ce qui est pour elle et pour eux le plus important et le plus saint, la Communion. Cela étant dit, nous exhortons à nouveau tous nos fidèles à appliquer de façon conséquente et responsable toutes les mesures prescrites pour cette difficile période, particulièrement d’entrer individuellement ou par groupes de cinq personnes dans les saintes églises pour la prière et la bénédiction et, au moment des offices dans les grandes églises, de se rassembler en plusieurs groupes autorisés, mais avec la plus grande distance possible entre eux. Lorsqu’ils suivent l’office dehors, à ciel ouvert, ils ne doivent pas se rassembler en groupes plus importants que le nombre permis, observant les distances entre les groupes et les personnes à l’intérieur de ceux-ci ». Source