L’église Saint-Alexandre-Nevsky et de la Protection-de-la-Mère-de-Dieu à Biarritz fait partie de la sélection des 103 sites pour le Loto du Patrimoine dévoilés mardi 11 juin par le ministère de la Culture (projet et nature des travaux). Dès le 15 juin la grille du super Loto du Patrimoine sera mise en vente au prix de 3 € avec un tirage exceptionnel le 14 juillet, et à partir du 2 septembre deux offres de tickets de grattage à 3 € et 15 € seront proposées.

Source : La République des Pyrénées