L’enseignement religieux restera obligatoire en grèce pour les élèves orthodoxes

Malgré un certain nombre de demandes de « l’Union des athées », le Conseil d’État grec a décidé de maintenir la décision antérieure du ministre de l’Éducation, selon laquelle l’enseignement religieux dans les écoles reste obligatoire pour les chrétiens orthodoxes. « L’Union » a tenté de rendre possiblepour tout élève de bénéficier d’une exemption, et même aux élèves mineurs de demander une exemption, et ce même si leurs parents ou tuteurs ne sont pas d’accord. Au lieu de cela, le Conseil a statué que seuls