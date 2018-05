Des responsables des Églises affirment que des prêtres sont victimes de violences verbales et de crachats alors que des bâtiments sont profanés à l'intérieur des murailles anciennes de la ville.

Les chrétiens de la vieille ville de Jérusalem déclarent que leur présence dans ces lieux où est né le christianisme est menacée par des actes d'intimidation et l'acquisition agressive de biens par des colons juifs purs et durs.

Les tensions ont augmenté cette année dans les quartiers chrétiens et arméniens de l'ancienne ville fortifiée d'un kilomètre carré, qui comprend l'église du Saint Sépulcre, l'endroit le plus saint du christianisme où Jésus a été crucifié et est ressuscité. La Vieille Ville abrite également des lieux d'importance religieuse majeure pour les juifs et les musulmans.

Les Eglises déclarent qu'elles sont attaquées sur trois fronts : une guerre d'usure menée par des colons fondamentalistes, des pressions fiscales sans précédent de la part du conseil municipal de Jérusalem et une proposition visant à permettre l'expropriation des terres des églises afin qu'elles soient vendues à des promoteurs privés.

Théophile III, le patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem et le plus important dirigeant chrétien de Terre Sainte, a déclaré au Guardian : "Aujourd'hui, les églises font face à une menace très grave de la part de certains groupes de colons. Les colons sont acharnés dans leurs tentatives pour affaiblir la présence de la communauté chrétienne à Jérusalem.

Ces groupes de colons radicaux sont très organisés. Au cours des dernières années, nous avons été témoins de la profanation et du vandalisme d'un nombre sans précédent d'églises et de lieux saints et nous recevons de plus en plus de rapports de prêtres et de fidèles locaux qui ont été agressés et attaqués. Pour les autorités, ce comportement reste largement incontrôlé et impuni".

Au Mont Sion, juste à l'extérieur des murs de la vieille ville, des terrains non bâtis appartenant à notre église et souvent appelés "jardin grec" sont régulièrement vandalisés, comme le dit Moni Shama, un gardien de l'église. Des arbres ont été déracinés, des déchets laissés, des graffitis gribouillés sur des pierres et des restes de peinture jetés à l'intérieur de l'ancienne chapelle de la Pentecôte, a-t-il déclaré. Il y a trois ans, le séminaire grec-orthodoxe a été victime d'un incendie.

L'Eglise orthodoxe, la plus ancienne des églises chrétiennes dans la Vieille Ville, est profondément préoccupée par les tentatives de prise de contrôle des propriétés qu'elle possède à proximité de la Porte de Jaffa, l'entrée principale des quartiers chrétien et arménien.

Une décision de justice est attendue dans le courant de l'année sur une vente contestée des hôtels historiques Imperial et Petra. L'Église a contesté une entente conclue par un fonctionnaire sous le régime du patriarche précédent, qui, selon elle, avait donné lieu à des pots-de-vin et à des intrigues et était donc invalide. L'Eglise a déjà perdu un procès sur cette vente, mais une procédure en appel est en cours.

Il y est dit que l'organisation de colons "Ateret Cohanim" est derrière l'achat des propriétés stratégiquement importantes dans le cadre de sa volonté d'accroître la présence juive dans la Vieille Ville. L'organisation, dédiée à la "rédemption physique et spirituelle" de la Vieille Ville, a été fréquemment accusée de recourir à des tiers pour acheter des biens immobiliers.

Abu Walid Dajani, dont la famille gère les 45 chambres de l'hôtel Imperial depuis près de 70 ans, a déclaré que la perspective d'un changement de propriétaire de l'église grecque orthodoxe à Ateret Cohanim était un "cauchemar". "Je me réveillais deux fois par nuit, maintenant je me réveille quatre fois, pensant à ce qui se passerait si la décision allait en faveur d'Ateret Cohanim," a déclaré Mr Dajani, 74 ans. "Je ferai de mon mieux pour garder cet hôtel, mais je sais qu'ils veulent qu'on parte".

Gabi Hani, dont le restaurant Versavee est à côté de l'hôtel, a expliqué : "Ils (Ateret Cohanim) veulent chasser les chrétiens, c'est sûr. Si vous avez une organisation hostile chez vous, ce n'est plus votre maison".

Daniel Luria, d'Ateret Cohanim a répondu : "Les affirmations ou accusations du patriarcat grec concernant les "colons radicaux" ciblant leurs prêtres par des insultes, etc. sont absurdes, inacceptables et honteuses". Il a nié que son organisation voulait que les chrétiens quittent la Vieille Ville, et a refusé de commenter la question des ventes de Jaffa Gate. "Ateret Cohanim croit en la coexistence avec les chrétiens et les musulmans, vivant côte à côte sans clôtures ni frontières, vivant dans n'importe quel quartier de Jérusalem ", a-t-il dit.

"L'idée de refuser aux Juifs de vivre dans certains quartiers est étrange et inacceptable. Les Arabes chrétiens et musulmans achètent et vivent tranquillement côte à côte avec les Juifs dans des quartiers à prédominance juive, alors pourquoi les Juifs ne pourraient-ils pas ou ne devraient-ils pas acheter et vivre dans des quartiers à prédominance arabe ?

Dans un processus distinct - mais qui, selon les dirigeants des églises, fait partie d'un processus de ciblage des chrétiens - le conseil municipal de Jérusalem a émis en février une requête de près de 200 millions de dollars US en arriérés d'impôts. En signe de protestation, les confessions religieuses ont fermé l'église du Saint-Sépulcre pendant trois jours, fait sans précédent, au cours desquels des milliers de pèlerins ont été empêchés d'entrer.

Le projet de loi fiscale faisait suite à une décision selon laquelle une exonération fiscale pour les lieux de culte avait été appliquée à tort aux propriétés commerciales appartenant aux églises. Les communautés religieuses disent qu'elles paient des impôts sur les propriétés purement commerciales, comme les restaurants et les hôtels, mais pas pour celles qui ont pour objectif de fournir des services éducatifs, médicaux et sociaux pour les chrétiens et autres.

La fermeture n'a été levée qu'après l'intervention de Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, qui a mis en place un comité chargé d'examiner la question des taxes ecclésiastiques. Il a également arrêté temporairement l'avancement d'un projet de loi visant à exproprier les terres ecclésiastiques vendues à des promoteurs privés.

Le projet de loi a l'appui de 40 membres de la Knesset, le parlement israélien, qui disent que les orthodoxes vendent des terrains à prix réduits à des promoteurs privés, ce qui met en danger les locataires. L'église orthodoxe possède environ un tiers des terrains de la Vieille Ville ainsi que des sites clés autour de Jérusalem, y compris les terrains sur lesquels la Knesset, les bureaux du gouvernement et le Musée d'Israël sont construits.

Ces derniers mois, le patriarche Théophile s'est rendu au Royaume-Uni, au Vatican, aux États-Unis et ailleurs pour chercher du soutien en faveur des institutions chrétiennes de Terre Sainte. Au Royaume-Uni, il a rencontré le prince Charles, des ministres et des dirigeants chrétiens, y compris les archevêques de Canterbury et de Westminster et l'archevêque copte de Londres.

Le patriarche souhaite un engagement en faveur du maintien du statu quo, un accord qui assure la protection et l'accès aux lieux saints à Jérusalem et ailleurs, permettant aux chrétiens de vivre et de prier en paix malgré les hostilités et les tensions dans la région.

Le pape François et d'autres dirigeants chrétiens ont également demandé que le statu quo soit respecté.

