Les chrétiens en Syrie luttent pour leur survie

Sa Sainteté le Patriarche de Serbie Porphyre, ainsi que Leurs Excellences les évêques Éphrem de Banja Luka, Irénée de Bačka et Théodose de Raška et de Prizren, ont reçu le 4 juin 2021 au Palais patriarcal de Belgrade M. Miroslav Lajčak, représentant spécial de l’Union européenne pour le dialogue entre Belgrade et Priština, et M. Matthew Palmer, envoyé spécial des États-Unis pour les Balkans occidentaux.

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter