Le 28 octobre 2019, le métropolite Athénagoras (président de la représentation de l’assemblée épiscopale du Benelux aux Pays-Bas, OKIN) et l’évêque copte Arsène (président de l’organisation des églises orientales des Pays-Bas, SOKIN) ont signé les statuts de l’Autorité orthodoxe des aumôneries aux Pays-Bas (Orthodoxe Zendende Instantie). l’Autorité, dont le conseil d’administration est composé des deux évêques, a pour vocation de coordonner les aumôneries orthodoxes dans le pays. Une chrétienne orthodoxe (Annet Crouwel) et une chrétienne orientale (Elizabeth Ilik) ont été nommées co-secrétaires du conseil. Le conseil d’administration a également pris la décision de créer un Institut théologique orthodoxe dédié à Saint-Irénée. Cet institut, en tant que successeur de l’actuel Institut de théologie orthodoxe auprès de l’Université libre d’Amsterdam offrira une formation théologique orthodoxe.

Le 6 novembre, l’Autorité orthodoxe des aumôneries a demandé au ministre de la Justice Dekker d’être reconnue comme « organe de nomination » des aumôniers orthodoxes (une des conditions pour cette reconnaissance était une coopération entre les chrétiens orthodoxes et orientaux dans les limites canoniques des deux traditions). Si le Ministre approuve cette demande, les orthodoxes deviendront une dénomination indépendante au sein du Ministère de la justice afin d’apporter une aide spirituelle aux détenus. Actuellement les dénominations suivantes travaillent au sein du Ministère : Bouddhisme, Hindouisme, Humanisme, Islam, Judaïsme, Protestantisme, Catholicisme. Une équipe d’aumôniers orthodoxes existe déjà depuis dix ans, mais jusqu’à maintenant elle travaillait (avec une certaine autonomie) sous la responsabilité de l’aumônerie protestante. l’Autorité orthodoxe des aumôneries aux Pays-Bas, où les communautés orthodoxes et orthodoxes orientales sont représentées, proposera des candidatures pour les positions d’aumônier en accord avec les normes et les critères du ministère (éducation, connaissance de langues, casier judiciaire, nationalité). L’institut saint-Irénée propose déjà un master en pastorale orthodoxe afin de former les aumôniers.

Les Pays-Bas ne connaissent pas de concordat ou de reconnaissance de religions, comme par exemple la Belgique. Dans les domaines où une coopération entre les religions et l’état est necessaire, l’état coopère avec des “denominations », structures regroupants divers courants des religions.



Source : https://acot.nl