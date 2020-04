Les églises seront ouvertes à Pâques en Géorgie

Toutes les paroisses et les monastères de Géorgie resteront ouverts le dimanche de Pâques. C’est ce qu’a déclaré le patriarche-catholicos de Géorgie Élie II, qui a ajouté : « Aujourd’hui, alors qu’un virus s’est propagé dans le monde entier et menace la vie de la population, il est normal que les fidèles placent leur espoir dans le Seigneur et l’Église ». Le primat a souligné ensuite : « Pour les fidèles, la nourriture spirituelle est d’importance et de nécessité égales à la nourriture matérielle. Par conséquent, il est impossible que les portes des églises soit fermées. Elles seront ouvertes à ceux qui veulent venir à l’église pour recevoir la grâce de Dieu et se renforcer spirituellement ». Il convient de mentionner que l’état de quarantaine a été déclaré en Géorgie, interdisant les rassemblements de plus de trois personnes dans les lieux publics. « Tenant compte de la présente situation, je voudrais m’adresser à vous, nos enfants spirituels, pour vous donner les conseils suivants : suivez les directives appropriées, observez la distance avec d’autres personnes. Il faudrait que seuls les membres du clergé se trouvent dans l’église, et qu’un nombre limité de paroissiens soit permis dans les grandes cathédrales, alors qu’il est toutefois recommandé en général que les fidèles restent à l’extérieur des églises », a précisé le patriarche Élie II. Enfin les membres du clergé peuvent également célébrer la Liturgie à l’extérieur de leurs églises, tandis qu’il est recommandé que les personnes âgées et les malades restent chez eux.

Source