Les églises sont rouvertes en Grèce à partir d’aujourd’hui, mais pour la seule prière individuelle

Les églises et les chapelles ont été rouvertes en Grèce le 4 mai, mais pour la prière individuelle uniquement, plusieurs semaines après que les restrictions ont commencé. De nombreux fidèles sont venus tôt le matin dans les églises, afin d’allumer un cierge et prier. Comme l’Église orthodoxe de Grèce s’y était engagée maintes fois, toutes les précautions et les directives seront suivies, telles que la distance sociale, l’utilisation de masques et de gants, et la désinfection continuelle de l’intérieur des églises. Les offices liturgiques et la sainte Liturgie seront célébrés en présence des fidèles à partir du 17 mai. Cependant, la communauté monastique du Mont Athos reste fermée aux pèlerins. Une encyclique du Saint-Synode de l’Église de Grèce donne le détail des mesures de santé publique qui seront appliquées le 16 mai, dont l’ouverture des cathédrales pendant une heure après les offices afin de ventiler correctement l’intérieur des édifices. En outre, le nombre des fidèles admis à entrer dans les églises sera fonction de la surface au sol des édifices, avec un ratio d’une personne pour 10m2, avec une distance minimum entre les fidèles d’un mètre et demi. L’encyclique rappelle que les précautions et directives sont applicables aux cathédrales métropolitaines, églises paroissiales, sites de pèlerinage, de même qu’aux chapelles adjacentes, aux chapelles des cimetières, des instituts ecclésiastiques et des hôpitaux.

