« Les essentiels » du dernier numéro de « La Vie » consacré à Jean-Claude Larchet

L’hebdomadaire La Vie, n° 3956 du 24 juin, consacre son cahier central « Les essentiels » à Jean-Claude Larchet. Dans une longue interview, celui-ci évoque son itinéraire spirituel vers et dans l’orthodoxie, et son intérêt pour les thèmes, qui dominent son œuvre, de la maladie, de la souffrance et de la mort, et des manières de leur faire face dans une perspective chrétienne. Figurent aussi dans ce cahier des conseils pour « affronter positivement la maladie » et un extrait de son livre Petite théologie pour les temps de pandémie, récemment paru aux éditions des Syrtes.