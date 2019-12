Une action de protestation du clergé et des moines et moniales des différents diocèses du Monténégro s’est déroulée devant le Parlement monténégrin à Podgorica le 24 décembre 2019. La manifestation avait lieu au moment du début de la session parlementaire qui est appelée à voter la loi discriminant l’Église orthodoxe. Après la Liturgie en la cathédrale de Podgorica, le métropolite Amphiloque et les évêques Joannice de Budimlja et Méthode de Dioclée, se sont rendus en procession avec le clergé, les moines et les moniales, devant le parlement. L’évêque Méthode a lu le message de l’assemblée tenue à Nikšić samedi dernier. Le métropolite Amphiloque a appelé les députés « à ne pas permettre cette honte et cette déchéance pour cette institution [i.e. le parlement], la plus élevée de notre État, de promulguer, pour la première fois de son histoire des lois iniques qui menacent les droits élémentaires de l’homme et les droits de l’Église de Dieu ici au Monténégro ». Le métropolite a ensuite appelé tous les députés, particulièrement les catholiques-romains et les musulmans, à ne pas voter cet acte discriminatoire : « Nous nous adressons particulièrement à nos frères députés qui sont d’origine musulmane, et à nos frères catholiques-romains, afin qu’ils ne se laissent pas manipuler par certains sur la base des concordats qu’ils ont signés avec eux et qui disent que cette loi ne les concerne pas, qu’elle concerne seulement l’Église orthodoxe, le diocèse métropolitain du Monténégro et du Littoral ainsi que les autres diocèses de l’Église orthodoxe serbe au Monténégro. La loi, dans tous les États du monde est ce qui est supérieur. Les concordats ne peuvent être au-dessus de la loi et nous souhaitons leur rappeler et leur dire qu’ils sont naturellement libres de voter comme ils le décident, mais l’engagement contre cette Église de Dieu est en même temps un engagement contre tous au Monténégro, indépendamment du fait qu’ils soient catholiques-romains, musulmans ou orthodoxes ». Malgré ces protestations, la commission parlementaire des lois du Monténégro, a reconnu que le projet de loi était conforme à la constitution du pays, par sept voix contre deux, préalablement au vote du parlement qui doit avoir lieu le 26 décembre.

Source