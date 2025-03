Les futurs prêtres du diocèse de Grande-Bretagne du Patriarcat de Roumanie passeront un examen avant leur ordination

Les futurs prêtres du Patriarcat de Roumanie au Royaume-Uni passeront un examen avant leur ordination. L’archevêché de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tiendra son premier examen de capacité sacerdotale au début du mois d’avril. L’examen s’adresse aux diplômés en théologie, section Théologie pastorale, fils spirituels de de l’archevêché de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord du Patriarcat de Roumanie, qui remplissent les conditions réglementaires canoniques, statutaires et ecclésiastiques pour l’ordination. Lors

