Les Liturgies seront célébrées à huis clos dans l’Église orthodoxe d’Albanie

Les églises orthodoxes d’Albanie ne seront ouvertes que pour la prière privée, et aucun office public n’y aura lieu, conformément au récent communiqué de l’Église orthodoxe d’Albanie. Selon le communiqué, jusqu’à nouvel ordre, la divine Liturgie des dimanches et de l’Annonciation aura lieu à huis clos dans la chapelle de la Sainte-Trinité au centre synodal de Tirana, et sera retransmise en direct depuis la station radio de l’Eglise (Radio « Ngjallja ») sur les ondes FM et aussi sur internet. Dans les autres diocèses, la divine Liturgie sera célébrée également portes fermées, dans de petites chapelles. « Cette épidémie doit être traitée avec beaucoup d’attention, sans panique, dans la prière, la confiance en Dieu et particulièrement avec amour sincère pour nos semblables », est-il mentionné dans le communiqué.

