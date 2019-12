Les métropolites de Limassol, Kykkos, et Tamassos (Église de Chypre) : « Qui transgresse la décision du Saint-Synode, Votre Béatitude ? »

Suite à la déclaration de l’archevêque de Chypre Chrysostome II critiquant la position de l’Église orthodoxe russe, mais aussi celle des métropolites de Limassol, Kykkos et Tamassos qui s’opposent à l’autocéphalie ukrainienne, ceux-ci ont publié la réponse suivante :

« Au sujet de l’interview de S.B. l’archevêque Chrysostome II au journal « Politis » du lundi 16/12/2019, nous devons observer ce qui suit : 1) Nous ne pensons pas que la décision du Saint-Synode de notre Église sur la « neutralité » dans le problème ukrainien, avait pour sens la rupture de la communion eucharistique ou quelle relation ecclésiastique que ce soit, tant avec le Patriarcat œcuménique que l’Église orthodoxe de Russie, 2) La « neutralité » invoquée par Sa Béatitude se rapporte à notre prise de position en tant qu’Église de Chypre au sujet du problème provoqué par l’octroi, à l’encontre des saints canons et du bon ordre ecclésial en vigueur, de l’autocéphalie à l’Église d’Ukraine, et particulièrement par la promotion d’un clerc sans ordination canonique [le métropolite Épiphane, ndt] en tant que primat de l’Église en question, laquelle appartient canoniquement au Patriarcat de Moscou, 3) Inversant les « remontrances » de Sa Béatitude envers nos personnes, puisque nous avons organisé ensemble avec le bureau synodal du monachisme du Patriarcat de Moscou le symposium sur le monachisme, nous nous demandons pourquoi Sa Béatitude n’a pas observé la même position et la même conduite au sujet du voyage à Constantinople du métropolite de Constantia Basile, en tant que délégué de l’Église de Chypre à l’occasion de la fête du trône (30.11.2019) du Patriarcat œcuménique, lequel a concélébré avec le métropolite de Tchernigov et de Nijna Eustrate, représentant de la soi-disant Église d’Ukraine [du métropolite Épiphane, ndt]. Cela, Béatitude, constitue-t-il ou non la violation de la décision sur la « neutralité » du Saint-Synode de l’Église de Chypre sur le problème en question ? 4) La participation et la représentation en question, comme cela a été publié, du métropolite de Constantia Mgr Basile, comment est-elle commentée par S.B. l’archevêque Chrysostome II ? 5) Pour ce qui concerne le symposium monastique, qui a été organisé par les trois diocèses métropolitain de Limassol, Kykkos et Tamassos les 28 et 29 novembre 2019, et qui était programmé en tant que suite d’un symposium semblable (de 2018), nous nous demandons en quoi il est lié à la décision du Saint-Synode de notre neutralité dans la crise ukrainienne ? 6) Nous voulons réagir aux qualificatifs déplacés pour ne pas dire inappropriés, appliqués par Sa Béatitude envers nos personnes, qui ne conviennent pas, malheureusement, à l’esprit ecclésial, qui doit nous caractériser. Le 16 décembre 2019, les métropolites Athanase de Limassol, Nicéphore de Kykkos, Isaïe de Tamassos ».

Source (dont photographie) : Romfea