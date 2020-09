La vie monastique et la vie d’un rucher ont beaucoup de similitudes : les moines changent d’obédience et les abeilles changent de rôle au cours de leur vie communautaire. Les moines choisissent leur higoumène et les abeilles choisissent leur reine… Nous vous invitons à regarder le documentaire « Les moines et les abeilles » qui vous permettra de découvrir l’histoire et la vie du monastère orthodoxe de la Dormition de la Mère de Dieu qui dispose d’un rucher.

Le documentaire est visible dans le monde entier sur France 2 : la première diffusion le dimanche 20 septembre à partir de 9h30 et ensuite sur France 2 replay pendant un mois. Un documentaire réalisé par Irina Gradovova et produit par le père Jivko Panev.

En attendant, vous pouvez voir la troisième bande-annonce !