Les orthodoxes de Géorgie sont venus à l’église le jour de l’Annonciation, malgré le coronavirus

Le Patriarcat de Géorgie a ouvert ses églises aux fidèles mardi, fête de l’Annonciation selon l’ancien calendrier, et ce malgré la menace du coronavirus et l’appel du principal spécialiste géorgien en épidémiologie, le professeur Paata Imnadzé, à ne pas se rendre à l’église afin d’évier la propagation de l’épidémie. La Liturgie, en la cathédrale de la Sainte-Trinité à Tbilissi, a été présidée par le locum tenens du Trône patriarcal de l’Église orthodoxe de Géorgie, le métropolite Shio. Outre le clergé, des fidèles étaient présents à l’église. Peu nombreux, ils se tenaient à une distance de deux mètres les uns des autres, selon les recommandations des médecins. Précédemment, dans son appel le catholicos-patriarche de Géorgie Élie II avait déclaré qu’il était impossible de fermer aux fidèles les portes des églises. Selon les dernières statistiques, 4735 personnes se trouvent en quarantaine, et 383 patients sont en observation. Selon les informations du Ministère géorgien de la santé, 39 patients ont été guéris, 2 sont décédés.

