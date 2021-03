Les premières vaccinations ont eu lieu sur le Mont Athos

Un navire transportant 400 doses du vaccin Pfizer est arrivé vendredi 19 mars sur le port du Mont Athos et les vaccinations ont commencé immédiatement. Le centre de vaccination a été installé dans le centre sanitaire de Karyès, sous la supervision de son directeur, Konstantinos Dokouslis. Les 36 premiers moines, ainsi que des travailleurs laïcs des monastères, ont été vaccinés le 19 mars, tandis que les vaccinations devaient se poursuivre les deux jours suivants. L’higoumène de la nouvelle communauté d’Esphigmenou, l’archimandrite Bartholomée, a été vacciné le premier. Ont suivi des moines des monastères d’Iviron, Koutloumousiou, Simonos Petra, qui sont venus à Karyès dans ce but. Le début des vaccinations au Mont Athos avait été programmé pour le jeudi de la semaine passée, mais en raison du temps – des vents très forts – le voyage a été annulé. Le premier cas de coronavirus est apparu au Mont Athos, il y a un an, au monastère de Xénophon où avait été impliqué un moine, qui s’était rendu au début du mars 2020 en Écosse et en Angleterre, tandis que trois autres moines qui avaient voyagé avec lui s’étaient avérés, les jours suivants, positifs au coronavirus. En tout quatre moines, de différents monastères, sont décédés dans un passé récent de complications dues au coronavirus et environ dix autres, hospitalisés dans un état critique sont hors de danger. Le Mont Athos est fermé, depuis le début du mois de décembre et, conformément à la décision de la Sainte Communauté, l’interdiction d’entrée est en vigueur jusqu’au 30 mars. Les collaborateurs laïcs des monastères et les travailleurs qui doivent néanmoins entrer sur la Sainte Montagne sont testés au préalable et seuls sont admis ceux qui ont un test négatif. La Sainte Communauté discutera à nouveau la question dans les jours qui viennent, mais la levée de l’interdiction dépendra à la fois du développement de la pandémie et de la décision des autorités helléniques concernant le déplacement d’un département (district préfectoral) à un autre.

