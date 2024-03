À la suite des autres primats de l’Église orthodoxe, les primats des Églises de Jérusalem, Géorgie, Roumanie et des Terres tchèques et de Slovaquie ont exprimé leurs condoléances au patriarche Cyrille de Moscou au sujet des victimes de l’attentat terroriste qui a eu lieu dans la capitale russe. Message du patriarche Théophile III de Jérusalem Votre Béatitude le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille, bien-aimé confrère et

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.