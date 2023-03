Les primats orthodoxes présentent leurs condoléances et prient pour les victimes de la catastrophe ferroviaire en Grèce

Nous pouvons tous faire un petit sacrifice supplémentaire pendant le prochain Carême pour faire une offrande spirituelle et financière à la cause pro-vie, a déclaré l’archevêque Michel de New York et du New Jersey. Samedi, le hiérarque de l’Église orthodoxe en Amérique dirigé un nouvel office d’intercession pour la fin de l’avortement devant un avortoir de New York, en collaboration avec la Société orthodoxe pro-vie saint Jean-le-Baptiste. Dans son homélie

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.