L’état de santé de Mgr Athanase, évêque à la retraite de Zahumlje-Herzégovine et du Littoral, s’est aggravé au cours de la semaine écoulée. Mgr Athanase est depuis 17 février à l’hôpital à Trebinje et est actuellement dans un état général grave, avec une inflammation des deux poumons, et une assistance respiratoire non invasive. L’un des disciples proches de saint Justin Popovic, Mgr Athanase Jevtich (1), est l’un des meilleurs théologiens orthodoxes contemporains.

