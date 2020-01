Dans sa lettre en anglais dans laquelle il a évité d’utiliser des mots tels que « synaxe » ou « synode », ce qui le mettrait dans une situation de tension avec les saints canons de l’Église, le patriarche de Jérusalem a invité le patriarche œcuménique Bartholomée et les autres primats des Églises orthodoxes en Jordanie pour une « rencontre fraternelle dans l’amour », un terme forgé par lui. Faisant suite ce qu’il a déclaré à Moscou après sa rencontre avec le Président de la Russie, Vladimir Poutine, le patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem poursuit son initiative afin de « rétablir la paix entre les Églises », comme il l’a affirmé, en envoyant une invitation aux Primats orthodoxes pour cette « rencontre fraternelle dans l’amour » qui se tiendra à la fin du mois de février.

Dans sa lettre rendue publique hier par orthodoxia.info, après avoir rappelé la place éminente du Patriarcat de Jérusalem en Terre Sainte et ses interventions en faveur du maintien de la paix dans la région, le patriarche Théophile a annoncé qu’il avait décidé de construire un pont entre les Églises sœurs orthodoxes afin qu’elles puissent rester unies face aux épreuves actuelles.

« Comme cela a toujours été le cas dans le passé, et au cours de différents moments de l’histoire de l’Église, le Patriarcat de Jérusalem, gardien de l’Église de la Résurrection et du Tombeau de Notre Seigneur Jésus-Christ, bâtit un pont pour que ses Églises sœurs orthodoxes puissent cheminer ensemble et se rassembler en ces temps très difficiles », a écrit le patriarche Théophile dans sa lettre. Alors que de facto il a contourné le Patriarcat œcuménique par le fait de prétendre réunir une synaxe des Primats orthodoxes, le patriarche de Jérusalem s’est adressé au patriarche œcuménique en disant : « Restant fidèles aux saints canons de l’Église, nous respectons et soutenons le rôle, la position et le statut du Patriarcat œcuménique et le privilège d’ancienneté de Votre Sainteté, cher frère en Christ ».

La démarche du patriarche est évidente dans le texte, qui consiste à éviter d’utiliser des mots et des phrases par lesquels il pourrait être accusé de violer les saints canons. Pour cette raison, il a utilisé des mots et des phrases qui pourraient conduire à au moins deux ou plusieurs interprétations.

Les actes du Patriarcat de Jérusalem sur cette question sont restés jusqu’à présent un secret bien gardé. Malgré l’importance de son initiative, comme le patriarche Théophile l’a lui-même décrite, il n’a fait aucune déclaration publique ni communiqué de presse, et lorsqu’on lui a demandé de préciser les intentions du Patriarcat de Jérusalem, le Secrétaire en chef du Saint-Synode, l’archevêque Aristarque de Constantine, a déclaré qu’il ne pouvait pas faire d’autres déclarations sans la bénédiction de son patriarche.

Il est à noter pour des raisons historiques que le Patriarche de Jérusalem, qui a invoqué l’unité et l’amour pour justifier son intervention auprès des autorités du Trône œcuménique, a rompu la communion avec le patriarche d’Antioche depuis six ans en raison d’un désaccord sur la juridiction du Qatar où il n’existe qu’une seule paroisse.

Source