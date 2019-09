Le site officiel de la Métropole orthodoxe grecque a mis en ligne la traduction française de la lettre patriarcale concernant le congé canonique pour l’archevêque Jean de Charioupolis :

« À Son Excellence, l’Archevêque Jean de Charioupolis, à Paris,

Excellence,

Par cette lettre patriarcale, en reconnaissance de votre profond désir de vous placer sous l’homophore de sa Béatitude le Patriarche de Moscou et de toute la Russie, comme vous l’avez exprimé à plusieurs reprises en paroles et en actes, nous vous libérons, à titre uniquement personnel, de notre très saint trône œcuménique, apostolique et patriarcal, et nous vous souhaitons paternellement d’être conduit par les bénédictions et la grâce de notre Seigneur et Dieu et Sauveur Jésus-Christ et que son infinie miséricorde soit toujours avec vous.

Cela signifie qu’à présent votre Excellence n’est plus responsable de quelque manière que ce soit des affaires des paroisses de tradition russe en Europe occidentale.

30 août 2019

+ Le Patriarche œcuménique Bartholomée

Frère bien aimé en Christ »

Source