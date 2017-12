Le pape et patriarche d’Alexandrie a présidé la liturgie du centenaire de l’intronisation de saint Tikhon de Moscou

Le 4 décembre 2017, en la fête de l’Entrée au Temple de la Très sainte Mère de Dieu, jour du centième anniversaire de l’intronisation de saint Tikhon, patriarche de Moscou et de toute la Russie, a eu lieu un office solennel en la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou. Au centre de la nef avait été placée une châsse contenant les reliques du saint patriarche Tykhon qui y a été transportée le 29 novembre, pour le début de l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe russe, depuis le monastère Donskoï, où elles reposent habituellement. La divine Liturgie était présidée par le pape et patriarche d’Alexandrie Théodore II. Les concélébrants étaient les suivants : le patriarche de Jérusalem Théophile III, le patriarche de Moscou Cyrille, le patriarche de Serbie Irénée, le patriarche de Roumanie Daniel, l’archevêque de Chypre Chrysostome II, l’archevêque de Tirana et d’Albanie Anastase, le métropolite de Varsovie et de toute la Pologne Savva, le métropolite des Terres tchèques et de Slovaquie Rostislav, le métropolite de toute l’Amérique et du Canada Tykhon, le métropolite d’Akhaltsikhe et Taoklarjeti Théodore, chef de la délégation de l’Église orthodoxe de Géorgie, le métropolite de Lovetch Gabriel, chef de la délégation de l’Église orthodoxe bulgare. Participaient encore à l’office les membres permanents du Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe et les Primats des parties autonomes et auto-administrées du Patriarcat de Moscou, à savoir le métropolite de Tokyo et de tout le Japon Daniel, le métropolite de Kroutitza et Kolomna Juvénal, vicaire patriarcal du diocèse de Moscou, le métropolite de Chișinău et de toute la Moldavie Vladimir, le métropolite d’Astana et du Kazakhstan Alexandre, chef du district métropolitain en République du Kazakhstan, le métropolite de Tachkent et d’Ouzbékistan Vincent, chef du district métropolitain d’Asie centrale, le métropolite de Saint-Pétersbourg et de Ladoga Barsanuphe, chancelier du Patriarcat de Moscou, le métropolite de Minsk et de Zaslav Paul, exarque patriarcal de toute la Biélorussie, le métropolite de Volokolamsk Hilarion, président du Département des affaires ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, les participants à l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe russe ; les membres des délégations des Églises orthodoxes locales ; le clergé de Moscou. On peut visionner les vidéos de la liturgie.

Source