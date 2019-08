L’édition chinoise de l’un des livres liturgiques les plus importants a été réalisée dans le but de le rendre accessible aux fidèles de langue chinoise. Il peut être utilisé dans l’office liturgique, mais aussi dans la prière privée des laïcs. Cette édition est composée de huit fascicules de 36 pages chacun, correspondant à chaque ton de l’octoèque, avec les textes parallèles anglais et chinois, des commentaires liturgiques et en annexe, les partitions musicales. La présente édition est basée sur le texte chinois traduit par la Mission ecclésiastique de Pékin au XIXe siècle, revue en grande partie conformément aux standards actuels de la langue chinoise liturgique. Une version électronique de l’octoèque du dimanche avec les caractères traditionnels chinois sera disponible gratuitement sur le site des éditions « China orthodox press ». Sur le même site, il sera possible d’acheter une version avec des caractères chinois simplifiés et de commander une édition imprimée.