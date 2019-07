Le 10 juillet, l’Observatoire de la laïcité a remis son 6e rapport annuel au Premier ministre, Édouard Philippe. Il comprend de nombreux éléments sur le fait religieux en France aujourd’hui. Concernant l’orthodoxie, il est précisé dans la synthèse sur l’expression et la visibilité religieuses dans l’espace public (p.7-8) : « L’orthodoxie est la 6ème religion en France en termes de fidèles, selon les enquêtes la 6ème ou la 7ème en termes de pratiquants et la 7ème en termes de lieux de culte. Le nombre de baptisés orthodoxes résidant en France oscillerait, selon l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF), entre 300.000 et 500.000 personnes (soit autour de 0,6%de la population totale), pour un nombre d’environ 250 églises. Selon l’enquête Viavoice précitée, 33,5% des Français de confession orthodoxe pratiquent leur culte « au moins une fois par mois » (soit environ 134.000 personnes, dont la très large majorité « une pratique au moins une fois par semaine ») et 11,5% (soit environ 46.000 personnes) « estiment comme importante – assez ou très – l’intensité de leur pratique religieuse ». (1) »