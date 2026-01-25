Dans l’émission de télévision mensuelle « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) du mois de janvier, Carol Saba a reçu Marie-Anne Vannier, professeur de théologie à l’Université de Lorraine. « L’auteure présente son ouvrage « Orient-Occident » dans la collection Les Cahiers du littoral. Ce livre est en co-direction avec Bruno Béthouart, président du Carrefour d’histoire religieuse à l’Université du Littoral Côte d’Opale. Il s’agit là, des actes du colloque œcuménique tenu en juillet 2025 au monastère de Chevetogne dans le cadre du centenaire de la fondation bénédictine, par Dom Lambert Beauduin en 1925. Cette communauté ne cesse depuis d’accueillir catholiques et orthodoxes dans un esprit de fraternité et de dialogue pour « mesurer et débattre de la question des relations entre les anciennes Églises orientales et l’Église catholique romaine ». L’entretien revient sur les travaux du colloque, qui met en lumière les caractéristiques de l’expérience œcuménique de cette communauté. Il est aussi question des regards croisés Orient-Occident, des contributions catholiques et orthodoxes, et des rencontres historiques marquantes entre l’Orient et l’Occident. Enfin, il s’agira d’étudier le rapprochement des églises catholiques et orthodoxes, notamment au lendemain de la rencontre œcuménique qui s’est tenue en novembre dernier à Nicée (l’actuelle Iznik, en Turquie) pour la commémoration du 1700ème anniversaire du Concile de Nicée (325), premier concile œcuménique de l’Église indivise. » Ci-dessous : la vidéo de l’émission.