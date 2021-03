Message de Grand Carême du métropolite de Kiev Onuphre

À l’occasion du Grand Carême, le métropolite de Kiev Onuphre, a adressé le message suivant aux clercs et fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne : « Pendant ces quarante jours du saint Carême, nous sommes appelés à nous rappeler de la composante spirituelle de notre vie, à nous repentir des péchés, renforcer nos « muscles » spirituels par l’ascèse et la prière, afin d’aller, d’un cœur pur et avec des forces renouvelées, à la rencontre de la fête des fêtes, la lumineuse Résurrection du Christ. Le but principal du carême est l’humilité devant Dieu. L’homme humble devant Dieu aspirera au bien. L’absence d’humilité enfante l’orgueil, l’inimitié, la confrontation, les guerres qui sont malheureusement fort nombreuses dans notre monde. Il faut toujours se rappeler qu’il nous est indispensable de nous transformer et ce au moyen de l’humilité et du repentir sincère. Nous jeûnons pour quelque chose de plus grand que la simple abstinence de nourriture. Par la limitation des excès dans la satisfaction des nécessités quotidiennes et par l’éloignement de l’agitation de la vie se produit la purification de l’âme, son rapprochement de Dieu, le remplissage du cœur par la joie spirituelle et le souhait de vivre selon les commandements de Dieu. Le Grand Carême est notre tentative de nous changer nous-mêmes et le monde en mieux. En outre, nous sommes remplis de l’espoir que le jeûne qui vient deviendra un temps non seulement de rétablissement spirituel, mais aussi corporel. Cela est particulièrement actuel alors que la pandémie du coronavirus continue à troubler les gens dans le monde entier. La maladie a contraint chacun de nous à porter un regard différent sur la vie quotidienne et habituelle. Et maintenant, alors que nous vivons dans les conditions de la quarantaine, nous devons prendre conscience que c’est précisément le carême et, avec lui, le repentir sincère, qui changent les jugements de Dieu, depuis la sévérité jusqu’à la miséricorde envers nous tous. Nous ne pouvons qu’être troublés également par le fait que, malgré les nombreuses demandes et appels, les lois de notre État, qui ont été adoptées par le pouvoir précédent et qui limitent substantiellement les droits des fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne, n’aient pas été abolies. Nous souhaiterions que la voix de nos fidèles soit malgré tout entendue. Aussi, je bénis, le premier dimanche du Grand Carême, en la fête du Triomphe de l’Orthodoxie, la tenue de processions et de prières dans tous les centres diocésains de notre Église, tout en tenant compte de la situation épidémiologique. Nous devons, avec la prière sur les lèvres et les icônes et reliques dans les mains, traverser les rues de nos villes natales, afin de témoigner tant notre fidélité à la sainte Orthodoxie que notre amour envers notre terre natale d’Ukraine, notre patrie terrestre. Nous sommes citoyens ukrainiens, nous avons le droit de confesser la foi orthodoxe, comme nous l’ont léguée les apôtres du Christ et les saints Pères, droit que nos ancêtres ont conquis par leur sang. Qu’en ces jours du saint Grand Carême, chacun de nous parvienne à se concentrer spirituellement, afin de recevoir dignement le Christ ressuscité dans son cœur ! En outre, nous donnons notre bénédiction aux fidèles de notre Église, au cours du Grand Carême, pour lire quotidiennement un cathisme du Psautier, ainsi que pour accomplir trois métanies à terre avec la prière « Notre Père » et demander le pardon de nos péchés, et aussi trois métanies à terre avec la prière « Réjouis-toi, Vierge Mère de Dieu », en demandant la bénédiction divine sur notre terre ukrainienne et son peuple. Que la bénédiction de Dieu soit avec nous tous ! Amen ! »

