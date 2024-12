Message de Noël 2024 de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France

Bien-aimés dans le Seigneur,

Le Christ est né ! Glorifions-le !

Au nom de mes frères évêques, membres de l’Assemblée des Évêques Orthodoxes de France, je vous adresse un message de joie et d’espérance à l’occasion de la glorieuse fête de la Nativité de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ.

La paix s’identifie, dans le Nouveau Testament, avec la personne même du Christ (Jn 14, 6), et cette paix est magnifiquement proclamée par le chant des anges lors de la naissance du Seigneur : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté » [Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη: ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.] (Lc 2, 14). La paix est l’une des valeurs universelles que le christianisme a offerte à l’humanité. Elle

se manifeste aussi dans la pensée antique comme un équilibre harmonieux par lequel les vertus sont amenées à croître. Cette annonce céleste nous invite à réfléchir à la nature même de la paix que le Christ est venu nous offrir. En effet, les exégètes et interprètes de la Parole de Dieu nous rappellent que cette proclamation angélique est à différencier de la pax romana, cette paix imposée par la force militaire et la domination.

Par contraste, la paix que le Christ nous propose se distingue fondamentalement de cette paix politique. Il s’agit d’une paix qui naît de la liberté, non de la contrainte, comme le Seigneur lui-même l’affirme : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; je ne vous la donne pas comme le monde la donne » (Jn 14, 27). Mais cette paix chrétienne n’est pas passive ; elle exige une action résolue et décisive de la part de toutes personnes de bonne volonté, prêtes à être des ouvriers de paix, des pacificateurs, en choisissant la liberté véritable dont le Christ est l’image par excellence.

L’histoire nous enseigne que la paix est inséparable de la justice. En effet, les conflits ne surgissent pas sans cause. Ils naissent des inégalités et des injustices qui nourrissent les tensions, menaçant toujours plus la cohésion sociale. Pour que paix et justice fleurissent, nous devons nous atteler à une relecture des rapports de force plaçant au centre de nos préoccupations le sort des plus vulnérables. Ils sont les icônes du Christ dans le monde.

Les guerres et conflits actuels, notamment en Ukraine et au Proche-Orient, illustrent la douloureuse réalité de notre monde blessé par la chute. En 2024, dix conflits internationaux causent encore de terribles souffrances, soulignant l’urgence d’agir pour la paix. Les chrétiens doivent rester vigilants, prêts à agir et à prier pour la paix, qui se révèle mystérieusement sous les traits d’un nouveau-né dans la grotte de Bethléem.

Aussi, au nom de l’Assemblée des Évêques Orthodoxes de France, je vous renouvelle mes vœux les plus sincères : que la lumière, la paix et la joie de Noël remplissent vos foyers et vos familles, vous apportant réconfort et espérance à l’aube de cette nouvelle année.

Le Christ est né ! Glorifions-le !

† Le métropolite Dimitrios, de France, président de l’Assemblée des Évêques Orthodoxes de France

† Le métropolite Ignace, Archevêché Antiochien-orthodoxe de France, d’Europe occidentale et méridionale, Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient.

† Le métropolite Jean de Doubna, Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, Patriarcat de Moscou.

† L’évêque Justin, Diocèse de l’église serbe en Europe occidentale, Patriarcat de Serbie.

† Le métropolite Joseph, Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale, Patriarcat de Roumanie.

† Le métropolite Antonij, Métropole orthodoxe bulgare d’Europe occidentale et centrale, Patriarcat de Bulgarie.

† Le métropolite Abraham, Éparchie d’Europe occidentale, Patriarcat de Géorgie.

† L’évêque Syméon de Domodedovo, Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, Patriarcat de Moscou.

† L’évêque Élisée de Reoutov, Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, Patriarcat de Moscou.

† L’évêque Marc, évêque vicaire, Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale, Patriarcat de Roumanie.