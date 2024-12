† Bartholoméepar la grâce de Dieu archevêque de Constantinople, Nouvelle Rome, et patriarche œcuménique,tout le plérôme de l’Église grâce, miséricorde et paix du Christ Sauveur né à Bethléem,Très vénérables frères hiérarques, enfants bien-aimés dans le Seigneur,Par la grâce d’en haut, nous sommes arrivés cette année encore à la solennité de la Nativité selon la chair de Dieu le Verbe, venu sur terre et ayant vécu parmi nous « par une

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.