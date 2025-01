Message de Noël de l’évêque Irénée de Grande-Bretagne et d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe russe hors-frontières

« Aux Très Révérends et Révérends Pères, Pieux Moines et Fidèles bien-aimés de Grande-Bretagne et d’Europe occidentale.

Bien-aimés en Christ : Le Christ est né ! Glorifiez-Le !

Du fond de mon cœur, je vous félicite pour cette fête mystique. En ce jour, je ressens le désir de garder le silence. Que pourrait-on dire de plus, ou proclamer de plus grand, que l’insurpassable mystère de l’amour divin contenu dans cette simple phrase ? Christ notre Dieu est né : que pourrait-on espérer de plus ? Que pourrait-on chérir davantage ? Quelle annonce pourrait-elle être plus douce pour adoucir la dureté de nos cœurs ? Non, il n’y a rien de plus grand que cela : que notre Dieu ait daigné habiter parmi nous, accomplir notre salut par Son amour sacrificiel.

Christ, qui n’a pas de naissance céleste, naît dans la chair, afin que Celui qui ne connaît pas la mort puisse mourir et ressusciter, et que nous, qui étions sans espérance, puissions désormais espérer avec confiance, croire et nous fier à Lui.

Et ainsi nous le faisons, et ainsi je prie pour chacun de vous : que votre espérance soit ferme, que votre foi soit sans limites, que votre confiance soit sans crainte et que votre amour soit rendu parfait. Christ est né, mes chers. Dieu est avec nous ! Réjouissons-nous et glorifions-Le !

Je souhaite à chacun de vous, ainsi qu’à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers, toute grâce en cette période de fête, et j’accorde humblement la bénédiction de notre Dieu nouveau-né.

+ Irénée

Évêque de Londres et de l’Europe occidentale, Église orthodoxe russe à l’étranger

25 décembre 2024 / 7 janvier 2025

Source