Message de Noël de l’évêque Irénée de Grande-Bretagne et d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe russe hors-frontières

« Aux Très Révérends et Révérends Pères, Pieux Moines et Fidèles bien-aimés du Diocèse de Grande-Bretagne et d’Europe occidentale : Le Christ est né ! Glorifiez-Le ! Le Mystère de la vie dans le Christ est, à certains moments du déroulement de nos journées, vécu avec une joie immense, tandis qu’à d’autres, il est vécu avec crainte et tremblement. Les moments les plus déroutants sont peut-être ceux où le message joyeux