Message de Sa Béatitude le métropolite Onuphre de Kiev et de toute l’Ukraine à l’occasion de la Journée de l’unité de l’Ukraine

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

« Chers frères et sœurs ! Chers Ukrainiens ! Je vous salue tous à l’occasion de la Journée de l’unité de l’Ukraine ! Je vous félicite pour cette fête, qui nous rappelle la nécessité de l’unité, qui est la force de chaque nation. Dès les premiers jours de la guerre, le peuple ukrainien a démontré cette force, et nous avons tous participé activement à la manifestation et à la construction de