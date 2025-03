Le patriarche Cyrille de Moscou, en date du 11 mars 2025, a envoyé le message de soutien suivant au patriarche Jean X d’Antioche, suite aux événements tragiques en Syrie :« À Sa Béatitude Jean X, patriarche d’Antioche-la-Grande et de tout l’Orient.Votre Béatitude, bien-aimé Confrère dans le Seigneur et Concélébrant devant l’Autel de Dieu,Je vous salue cordialement avec des vœux de paix, de bonne santé et de l’aide toute-puissante de Dieu dans votre

