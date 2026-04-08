Message du patriarche Daniel pour les Saintes Pâques : Montrons la joie de la Résurrection et prions pour la paix dans le monde !

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Message du patriarche Daniel pour les Saintes Pâques : Montrons la joie de la Résurrection et prions pour la paix dans le monde !

Sa Béatitude le patriarche Daniel, patriarche de l’Église orthodoxe roumaine, a transmis mardi son message pour les Saintes Pâques, dans lequel il a souligné que la joie de la Résurrection s’accomplit par l’amour, les bonnes œuvres et la prière pour le prochain et pour la paix dans le monde.

« La fête de la Résurrection du Seigneur Jésus-Christ nous appelle à manifester joie et paix, amour fraternel et bienfaisance, autour de nous, dans la famille et dans la société. Aidons les pauvres et les personnes seules, prions pour ceux qui souffrent, mais aussi pour les Roumains qui se trouvent à l’étranger ! »

« En particulier, prions pour la paix et l’entente entre les peuples ! », a souligné le patriarche Daniel.

Message intégral :

Montrons la joie de la Résurrection et prions pour la paix dans le monde !

La fête de la Résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ou Saintes Pâques, est la plus grande fête de l’Église, car la Résurrection du Christ est le commencement ou les arrhes de la résurrection de tous les hommes, comme victoire définitive de la vie sur la mort. C’est pourquoi le Credo orthodoxe s’achève par cette confession : « J’attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. »

La Résurrection du Christ n’est pas un retour à la vie humaine terrestre, mêlée de souffrance et de peur de la mort, mais l’entrée de l’homme dans une autre vie, la vie céleste éternelle. C’est pourquoi, dans la nuit de Pâques, l’Église orthodoxe chante : « Aujourd’hui nous célébrons la mise à mort de la mort et le commencement d’une autre vie, éternelle. »

Les premières paroles prononcées par le Seigneur Jésus-Christ au matin de sa Résurrection d’entre les morts furent adressées aux femmes myrophores : « Réjouissez-vous ! Ne craignez pas ! » Et, le soir de sa Résurrection, il s’adressa à ses disciples en disant : « La paix soit avec vous ! » C’est pourquoi les Saintes Pâques sont la fête de la joie et de la paix, du pardon et de la communion, dans la famille, dans la communauté, dans le peuple et dans le monde entier.

La fête de la Résurrection du Seigneur Jésus-Christ nous appelle à manifester joie et paix, amour fraternel et bienfaisance, autour de nous, dans la famille et dans la société. Aidons les pauvres et les personnes seules, prions pour ceux qui souffrent, mais aussi pour les Roumains qui se trouvent à l’étranger ! En particulier, prions pour la paix et l’entente entre les peuples !

À l’occasion des Saintes Pâques, nous vous adressons à tous nos vœux chaleureux de paix et de joie, de santé et de bonheur, accompagnés de la salutation pascale : Le Christ est ressuscité ! En vérité, il est ressuscité !

† DANIEL, patriarche de l’Église orthodoxe roumaine

À propos de l'auteur

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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