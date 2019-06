« Votre Béatitude le métropolite Onuphre, métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine,

Par la présente, nous aimerions souhaiter à Votre Béatitude une bonne fête de votre saint patron. Nous demandons au Dieu Très-Haut de vous accorder la santé et la force pour prendre soin de l’Église en Ukraine et de la diriger vers le havre du salut, parmi toutes les tribulations auxquelles elle fait face. Nous connaissons Votre Béatitude comme un pasteur pétri d’amour et sincère envers son Maître. Nous vous connaissons comme un pasteur soumis au Timonier du navire, un pasteur qui réveillera Celui-ci par la prière fervente, afin de calmer les vagues et d’accorder la paix à l’Église. En tous ces jours difficiles auxquels fait face votre Église, nous nous unissons en prière avec vous, en demandant à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de vous renforcer et de vous accorder, ainsi qu’à votre Église et votre peuple la constance dans la foi. « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière! Que le Seigneur soit avec vous tous! » (2 Thess. 3, 16). À Damas, le 27 juin 2019, + Jean X, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient ». Source