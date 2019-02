À l’occasion du 10ème anniversaire de l’intronisation du patriarche de Moscou Cyrille, le patriarche de Géorgie Élie II a adressé à celui le message suivant : « Dix années se sont écoulées depuis que vous, par la Providence divine, portez la croix de primat. Pendant tout ce temps et à travers toute votre vie, vous avez fait de grands efforts intellectuels et spirituels afin de contribuer non seulement au renforcement de l’Église orthodoxe russe, mais aussi à celui de toute l’Orthodoxie. Nous vous félicitons, car par vos efforts et votre œuvre missionnaire, des millions de gens ont renforcé leur foi, de nombreuses églises et monastères ont été ouverts, des centres pour l’instruction, la culture et la bienfaisance ont été créés, des centaines et des milliers d’évêques, prêtres et moines travaillent sur le champ du Seigneur. Aussi, je vous souhaite de continuer ce ministère fructueux. En notre temps difficile et complexe, nous avons tous des épreuves, des problèmes spécifiques, mais maintenant, vous et moi, et le monde orthodoxe entier, faisons face à un défi commun, et nos actions détermineront en grande partie dans quel espace nous vivrons demain. Ce défi est grand, notre responsabilité devant Dieu et les hommes est immense. Malgré les événements qui se sont produits, nous espérons que grâce à votre clairvoyance, aux prières et aux efforts communs, et avant tout, par la grâce de Dieu, en s’appuyant sur les saints canons, nous pourrons tous préserver l’unité orthodoxe et réaliser l’œuvre divine. Que le Seigneur bénisse par la paix votre ministère pour le bien de l’Église russe et de toute l’Orthodoxie universelle. Élie II, catholicos-patriarche de toute la Géorgie ».

