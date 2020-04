Message du patriarche de Moscou Cyrille aux archipasteurs, pasteurs, moines, moniales et laïcs des diocèses de Russie

Le patriarche de Moscou Cyrille s’est adressé aux archipasteurs, pasteurs, moines, moniales et laïcs des diocèses de Russie par le message suivant en date du 3 avril 2020 : « En cette période difficile, dans les circonstances où toutes les mesures sont entreprises par les autorités gouvernementales pour empêcher la propagation de l’infection du coronavirus, j’appelle les hiérarques, le clergé, les membres de l’ordre monastique et les laïcs à renforcer leur prière au Seigneur pour protéger les hommes de l’épidémie néfaste, et les archipasteurs et pasteurs à continuer avec zèle de célébrer les offices et surtout la divine Eucharistie, le sacrement du Corps et du Sang du Christ, même en l’absence des fidèles en raison des recommandations correspondantes des autorités. En vérité, « rien ne doit être préféré à l’œuvre de Dieu » (Règle de S. Benoît de Nursie, chapître 43). Aujourd’hui, nombreux sont ceux parmi nous qui sont obligés de prendre sur eux l’exploit de rester absolument chez eux. Je dis à ces derniers : Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est présent dans le secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra (Matth. VI, 6). Que la figure de sainte Marie d’Égypte nous inspire à cet exploit, elle qui a passé de nombreuses années dans la prière dans la solitude du désert. En ces jours, nous sommes privés de la possibilité d’être ensemble aux offices du Grand Carême, lesquels sont chers à nous tous. Mais nous savons que les portes de l’enfer ne peuvent prévaloir contre l’Église du Christ (cf. Matth. XVI, 18). Qui nous séparera de l’amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée… Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés… ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur (Rom. VIII, 35-39). Même dans les conditions d’un isolement forcé, comme le furent à de maintes reprises dans l’histoire les disciples du Christ, dispersés dans les déserts et les montagnes et les gorges de la terre, nous restons une commnauté de foi indestructible, unie par la prière ardente au Seigneur Jésus. Dans cette prière, nous ne sommes pas seuls, car avec nous se tiennent devant le Trône de Dieu nos saints proches, les ascètes de la Terre russe de toutes les époques de son existence historique, qui nous inspirent et nous donnent du courage. « Prends courage, Église du Christ (…), les amis du Christ se soucient de toi, ils se tiennent devant et autour de toi » (cathisme suivant le polyéléos de l’office des saints néomartyrs et confesseurs de l’Église russe). Supportons, frères et sœurs, les privations temporaires pour préserver la vie et la santé de nos proches. Endurons patiemment l’affliction qui nous frappe dans l’espérance ferme que le Seigneur Tout-Puissant, qui a accepté les souffrances et la mort sur la Croix pour le genre humain et qui a ouvert par Sa Résurrection la voie du salut, changera au temps opportun cette affliction en joie, celle de la rencontre avec Lui dans la louange, dans la prière commune de l’office ecclésial, et le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages, Il fera disparaître de toute la terre l’opprobre de son peuple (Is. 25,8). Prions en ces jours particulièrement pour ceux qui offrent leur forces avec abnégation pour mettre fin à l’épidémie, pour ceux qui œuvrent pour la survie de nos villes et villages. Soyons leur reconnaissants et apportons-leur tout le soutien possible. Je vous remercie tous, chers évêques, pères, frères et sœurs, pour votre service zélé du Seigneur, de Son Église, et des uns envers les autres. Je prie constamment pour vous tous. + Cyrille, patriarche de Moscou et de toute la Russie ».

