Métropolite Athénagoras : « Comment les chrétiens orthodoxes fêteront-ils Pâques ce dimanche ? »

Le métropolite Athénagoras regrette que les chrétiens orthodoxes fassent la guerre.

Alors que la guerre fait rage en Ukraine et que des chrétiens orthodoxes se battent contre des chrétiens orthodoxes, le Métropolite Athénagoras Peckstadt, chef du culte orthodoxe dans notre pays, se demande comment Pâques sera célébrée dimanche prochain. Pâques ou la fête de la résurrection du Christ est la plus grande fête de l’Église Orthodoxe. C’est la célébration de la victoire du Christ sur la mort. Après une période de quarante jours d’un jeûne intensif, de repentir et de prière fervente, on passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie… C’est le message fort de la victoire du Christ sur le mal. Constamment, le Christ sort les croyants des ténèbres de la peur et du désespoir pour les conduire vers la Lumière, là où il n’y a de place que pour l’espérance, là où la mort du Christ a vaincu la mort. La nuit de Pâques est la fête de la joie, dans laquelle le Ressuscité transfigure toute l’Humanité. Les premiers mots que le Christ a adressés à ses disciples après sa résurrection furent : « La paix soit avec vous ». Ce sont des mots qui ont beaucoup de sens aujourd’hui. “Comment au nom du ciel peut-on faire la guerre en ce 21e siècle et en ces jours saints”, a déclaré le Métropolite Athénagoras.

Les chrétiens orthodoxes fêteront Pâques cette année, le dimanche 24 avril

Les 300 millions de chrétiens orthodoxes dans le monde célébreront Pâques, la Résurrection du Christ, dimanche prochain, 24 avril 2022. Parmi eux on trouvera plusieurs millions de réfugiés ukrainiens qui eux célèbrent cette grande fête, éparpillés, loin de chez eux. Il y a près de 40 000 réfugiés ukrainiens dans notre pays. Ils iront dans les paroisses orthodoxes existantes ou bien dans les endroits où l’Église Orthodoxe de Belgique organisera pour eux des célébrations spéciales de Pâques.

En Belgique, 200.000 chrétiens orthodoxes fêtent Pâques

Dans notre pays, on n’accorde peu ou pas d’attention à la présence des chrétiens orthodoxes. Cependant, la communauté ecclésiale orthodoxe est en croissance, principalement en raison de l’arrivée de nouveaux immigrants. Le nombre de chrétiens orthodoxes en Belgique est estimé à environ 200.000. Ceux-ci sont desservis par près de 100 membres du clergé dans plus de 80 paroisses à travers le pays. Il existe des paroisses de langue grecque, russe, serbe, roumaine, bulgare, géorgienne, ukrainienne, mais aussi des paroisses dans lesquelles les offices sont célébrés principalement en langue vernaculaire, en néerlandais, français ou allemand.

À la tête de l’Église orthodoxe de Belgique se trouve le Métropolite Athénagoras Peckstadt. Il est flamand et, depuis 2013, Archevêque du Patriarcat Œcuménique de notre pays. Le culte orthodoxe a été officiellement reconnu dans notre pays en 1985, l’Archevêque-Métropolite du Patriarcat Œcuménique étant reconnu comme le représentant unique et officiel de l’ensemble de l’Église Orthodoxe en Belgique. Il représente non seulement les chrétiens orthodoxes, mais aussi les anciens chrétiens orientaux (coptes, arméniens, érythréens et syro-jacobites).

Calcul de la date de Pâques

Pâques est connue pour être célébrée à une date différente chaque année. Au Concile Œcuménique de Nicée, en l’an 325, il fut établi comme règle que Pâques serait célébrée le premier dimanche après la pleine lune du printemps, mais aussi après la Pâque juive (comme on peut le lire dans les Saintes Écritures que le Christ est ressuscité des morts après la Pâque juive). Le christianisme occidental n’en tient plus compte. Pour le calcul de Pâques, l’Église orthodoxe adhère toujours au calendrier julien, et ne suit donc pas la correction du calendrier grégorien. Par conséquent, la date de la Pâque orthodoxe peut coïncider certaines années (comme il y a quelques années), parfois différer d’une semaine (comme cette année), mais parfois elle peut aussi être célébrée 5 semaines plus tard (comme dans deux ans).

La beauté de la liturgie orthodoxe

Quiconque a déjà vécu une liturgie pascale orthodoxe en gardera un souvenir inoubliable. La célébration commence un peu avant minuit avec une procession nocturne à l’extérieur autour de l’église. Tous les croyants portent des bougies allumées, qui sont allumées par la bougie du célébrant en chef. La Résurrection du Sépulcre est actualisée et véritablement vécue lorsque, après avoir lu l’Évangile de la Résurrection, le célébrant principal proclame pour la première fois « le Christ est ressuscité », ce à quoi tous les croyants répondent immédiatement d’une voix forte par le : « Il est vraiment ressuscité » ! Pendant toute la nuit, cette exclamation se répète sur des hymnes magnifiques. Et c’est sans oublier la liesse des cloches qui sonnent sans arrêt !

L‘orthodoxie dans notre propre pays

Les chrétiens orthodoxes de notre pays sont souvent confrontés à un problème quelque peu paradoxal lorsqu’ils rencontrent ou contactent des personnes : d’une part, un intérêt toujours croissant pour l’Orthodoxie, et d’autre part, une méconnaissance incompréhensible du minimum qui caractérise cette même orthodoxie : la doctrine de l’église, son expérience spirituelle, sa liturgie, le sens et la signification des icônes, etc. Et pourtant, de nombreux non-orthodoxes admirent la richesse de la tradition orthodoxe. Ceux qui ont assisté à un service liturgique lors d’un séjour en Grèce, en Russie ou dans les Balkans sont restés profondément impressionnés. Ils ne se rendent pas compte qu’il y a aussi une présence orthodoxe sur leur propre sol.

Pour plus d’informations !

Mob : 0475/351.301

E-mail : belgiou@orthodoxia.be