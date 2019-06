Une réunion entre le Conseil oecuménique des Églises (COE) et le Comité juif international pour les consultations interreligieuses (IJCIC) s’est tenue le 26 juin au matin à Paris. L’un des principaux orateurs était le métropolite Emmanuel de France, qui soutenait les positions de l’Église orthodoxe, et qui, dans une « attaque » publique contre l’hellénisme, a répondu clairement que l’Église orthodoxe et le peuple grec n’ont jamais méprisé les Juifs et que l’État moderne grec a fait en sorte de mettre fin au phénomène antisémitisme constaté dans de nombreux pays. Il a également rappelé les événements historiques et les actions héroïques visant à sauver des juifs en Grèce menées par les métropolites de bienheureuse mémoire Chrysostome à Zakynthos, Gennade à Thessalonique, et Damascène à Athènes avec la lettre officielle de protestation signée le 23 mars 1943 par lui-même et 27 responsables d’institutions culturelles, universitaires et professionnelles.

La veille, le Comité préparatoire du Dialogue académique conjoint entre l’Église orthodoxe et le Judaïsme s’est réuni ce matin à Paris. La réunion s’est tenue au siège de la Métropole de France. Du côté orthodoxe, étaient présents le métropolite Emmanuel de France, l’évêque Maxime de Mélitène et Gary Vachicouras, et du côté juif, les rabbins Daniel F. Polish, Noam E. Marans et David Fox Sandmel ont participé à cette rencontre. Le Comité s’est penché sur les travaux des réunions précédentes et a préparé les étapes suivantes. Il a été décidé que la prochaine réunion aurait lieu à Athènes en décembre prochain. Les détails et les questions pratiques seront finalisés au cours des prochains mois.

