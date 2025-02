Métropolite Job de Pisidie a rendu visite à l’archevêque d’Helsinki

Les 10 et 11 février 2025, le métropolite Job de Pisidie s’est rendu à Helsinki à l’invitation de l’Église orthodoxe de Finlande en tant que conférencier aux Journées de formation du clergé orthodoxe-catholique, organisées conjointement avec l’évêché catholique romain d’Helsinki. Il y a présenté les résultats et les perspectives du dialogue théologique international entre l’Église catholique romaine et l’Église catholique.

Durant son séjour, Mgr Job a rencontré le primat de l’Église orthodoxe autonome de Finlande, l’archevêque d’Helsinki, Mgr Élie. Il a également visité le Centre culturel « Sofia » et s’est entretenu avec l’ancien métropolite d’Helsinki, Mgr Ambroise.

Lors de la rencontre avec le clergé, Mgr Job s’est également entretenu avec l’hiéromoine Vladimir Rusanen, qui a servi la sainte métropole de Pisidie pendant cinq ans en tant que recteur de l’église Saint-Alype à Antalya.

