Mgr Hilarion a commenté l’arrestation au Monténégro de l’évêque de Budimlje-Nikšić Joannice et de sept clercs

L’Église orthodoxe russe est profondément alarmée de l’arrestation pour trois jours, par la police monténégrine, de l’évêque Joannice de Budimlje-Nikšić et de sept clercs de la cathédrale de Nikšić, ainsi que des renseignements qui lui parviennent sur le traitement humiliant infligé à ces ecclésiastiques orthodoxes. Sa Sainteté le patriarche Irénée, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe serbe et le Conseil épiscopal du Monténégro ont publié un appel à la libération rapide des détenus. Nous soutenons totalement cet appel, de même que l’appel à un dialogue constructif entre les autorités du Monténégro et la hiérarchie de l’Église orthodoxe dans ce pays. Seul un tel dialogue permettrait de rétablir dans la société la paix et la concorde civiles, troublées par une série de manifestations d’hostilité contre l’Église orthodoxe serbe. Il suffit de rappeler la loi indubitablement discriminatoire, adoptée à la fin de l’an dernier par le Parlement du Monténégro, intitulée « liberté de confession religieuse et de convictions, situation légale des communautés religieuses », qui avait immédiatement suscité la désapprobation de l’Église orthodoxe russe, exprimée dans une déclaration patriarcale et synodale sur la situation au Monténégro.

