Mgr Joseph, métropolite du diocèse orthodoxe roumain d’Europe occidentale et méridionale a consacré une église à Trappes, le 23 février. Le lieu de culte a pour protecteurs saint Jean Cassien et sainte Geneviève et a été acheté l’an passé au diocèse catholique-romain de Versailles. Les concélébrants étaient des clercs d’origine française et roumaine. Étaient présents les fidèles de la paroisse, et aussi de la communauté du monastère de la Mère de Dieu à Limours. L’évêque catholique-romain de Versailles, Mgr Éric Aumonier, et le diacre François-Xavier Colin de la paroisse catholique de Trappes ont également assisté à l’office. Actuellement, la communauté orthodoxe roumaine de Trappes est desservie par les prêtres Yves Dulac et Cătălin Adrian Cordoş. On peut visionner ici l’homélie du métropolite Joseph.

Source (dont photographie) : Basilica